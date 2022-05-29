«Зажралась мать»: жителя Башкирии захейтили после слов о наборе на выписку из роддома

Также некоторые жительницы рассказали, как с подарочными наборам обстоят дела в других регионах России. В частности, по словам Айгуль, в Сочи «вообще ничего не дарят». Похожая ситуация и в Удмуртии, по словам Элины, ей на выписку дали лишь два подгузника, а вот Ляйсан повезло еще меньше — при выписке она ничего не получила. Тем временем другая жительница сообщает, что в Ямало-Ненецком автономном округе «хорошие подарки от губернатора» — все необходимое на первое время.