В Уфе пенсионерка перевела мошенникам более 6 миллионов рублей

Так, звонивший убедил пожилую уфимку оформить кредит и перевести все деньги на «безопасный счет». Однако после выяснилось, что женщина стала жертвой мошенников. Так, аферисты перестали выходить на связь, а нанесенный пожилой женщине ущерб был оценен в 6 миллионов рублей.