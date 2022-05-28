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Участницу пикета с критикой СВО в Уфе Анну Николаеву отштрафовали на 35 тысяч

28 мая 10:04
Фото: Vk.com
Николаева провела пикет в конце апреля возле ТЦ «Центральный», полиция составила протокол. Дело рассматривал Советский райсуд Уфы.

Уфимка свою вину не признала. Во время судебного заседания она заявила, что закон не нарушала. Плакат, за который ее задержали, она изготовила самостоятельно, завуалировав в нем позицию с критикой спецоперации.

«<...> введённые против Российской Федерации санкции непосредственно коснулись её саму, так как она может лишиться работы.», - говорится о позиции Анны в решении суда.

Суд пришел к выводу, что Николаева дискредитировала ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан и публично призывала к воспрепятствованию использования ВС в указанных целях.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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