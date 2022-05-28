Правительство Башкирии закажет перелет в Санкт-Петербург и обратно за 16 млн рублей

Заказчиком транспортных услуг выступает региональный Минтранс. Итоги конкурса подведут 8 июня
В документации говорится, что закупка проводится в соответствии с распоряжением главы Башкирии № РГ-118, изданным 27 апреля. Mkset не удалось обнаружить документ с таким номером на официальном интернет-портале правовой информации — возможно, он пока не опубликован.
Вероятно, услуги авиаперевозки заказываются для участия членов правительства в Санкт-Петербургском международном форуме, который пройдет с 15 по 18 июня.
Самолет, на котором полетят члены делегации регионального правительства, должен развивать крейсерскую скорость не менее 500 км/ч, иметь систему кондиционирования. В самолете должно быть не менее 10 пассажирских мест.
Победитель аукциона обязан обеспечить питанием пассажиров на борту самолета, а также организовать их обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах в аэропортах вылета, прилета и транзитных.
Ранее Минтранс заказал для официального визита перелет в Узбекистан. Эта поездка обошлась бюджету в 20 млн рублей. А на перелет официальной делегации Башкирии в Волгоград и обратно выделяли 13,3 млн рублей.