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Правительство Башкирии закажет перелет в Санкт-Петербург и обратно за 16 млн рублей

28 мая 07:31
Фото: 1MediaInvest
Конкурс на отбор поставщика транспортных услуг проводит республиканский центр торгов, следует из документации закупки.

Заказчиком транспортных услуг выступает региональный Минтранс. Итоги конкурса подведут 8 июня

В документации говорится, что закупка проводится в соответствии с распоряжением главы Башкирии № РГ-118, изданным 27 апреля. Mkset не удалось обнаружить документ с таким номером на официальном интернет-портале правовой информации — возможно, он пока не опубликован.

Вероятно, услуги авиаперевозки заказываются для участия членов правительства в Санкт-Петербургском международном форуме, который пройдет с 15 по 18 июня.

Самолет, на котором полетят члены делегации регионального правительства, должен развивать крейсерскую скорость не менее 500 км/ч, иметь систему кондиционирования. В самолете должно быть не менее 10 пассажирских мест.

Победитель аукциона обязан обеспечить питанием пассажиров на борту самолета, а также организовать их обслуживание в залах официальных лиц и делегаций, VIP-залах в аэропортах вылета, прилета и транзитных.

Ранее Минтранс заказал для официального визита перелет в Узбекистан. Эта поездка обошлась бюджету в 20 млн рублей. А на перелет официальной делегации Башкирии в Волгоград и обратно выделяли 13,3 млн рублей.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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