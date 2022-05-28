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«Мы туда и обратно»: на Украине погиб Салаватского района Башкирии Азат Музафаров

28 мая 05:40
Фото: vk/Марс Кашапов
Контрактник служил в мотострелковом батальоне, сообщил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

«С большой горечью сообщаю, что при исполнении служебного долга во время исполнения спецоперации на территории Украины погиб еще один наш земляк Музафаров Азат Раисович, стрелок — помощник гранатометчика мотострелкового отделения», — написал он на своей странице в «Вконтакте».

Погибший военнослужащий — уроженец деревни Идрисово. Глава района соболезнует родным и близким Азата Музафарова.

29 апреля военнослужащий опубликовал на своей странице в соцсети фотографию из поезда, подписав ее «Мы туда и обратно». Вчера под этим постом появились соболезнования. Близкие военнослужащего пишут, что надеялись увидеть его живым и здоровым. «Пусть земля будет пухом! Мы не ждали тебя таким путем», — говорится в этих сообщениях.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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