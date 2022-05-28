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Глава сельсовета пожаловался на скандального регоператора главе Башкирии

28 мая 10:57
Фото: letters.bashkortostan.ru
В деревнях Краснокамского района мусор вывозят не чаще чем раз в месяц, заявил он.

Глава Новобуринского сельсовета Расим Сайфутдиаров отправил жалобу в единую электронную приемную органов власти Башкирии. По его словам, региональный оператор «Дюртюлимелиоводстрой» не выполняет свои обязательства с 30 апреля.

В результате из деревень Новая Бура, Киреметево, Новый Буртюк, Мрясево, Маняк, старая Бура и старый Буртюк не вывозится, а если и вывозится, то раз в месяц и только из двух или трех населенных пунктов.

«В связи со сложившейся ситуацией контейнерные площадки полностью остались под мусором. Мои неоднократные обращения руководству регоператора, в министерство экологии положительных результатов не дают. Мы не знаем, что делать, ведь все в площадках гниет, воняет, разлагается и их растаскивают птицы, кошки и собаки», - заявил Расим Сайфутдиаров.

По его словам, из-за бездействия регоператора снижается уровень авторитета местного самоуправления и власти в целом в республике. Он попросил главу региона Радия Хабирова заставить компанию вывезти мусор.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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