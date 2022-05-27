mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии простились с погибшим в спецоперации 27-летним Айнуром Ямаловым

27 мая 07:13
Фото: sch67.ru
О гибели солдата сообщил в соцсетях глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 27-летний уроженец Магнитогорска Айнур Ямалов. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Траурная церемония состоялась в селе Амангильдино Абзелиловского района республики. Как отмечает Нафиков, Айнура Ямалова проводили в последний путь со всеми соответствующими воинскими почестями. Также глава местной администрации выразил благодарность родителям солдата, вырастившим достойного сына.

Сообщается, что у погибшего в звании командира отделения Айнура Ямалова остались, родители с братом и жена. Также стало известно, что Ямалов был посмертно награжден орденом Мужества.

Напомним, ранее стало известно о гибели в ходе спецоперации 21-летнего Сергея Кирьякова. Сообщается, что Кирьякова не стало 13 марта.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48