В Башкирии планируют построить ещё семь придорожных комплексов за 1,05 млрд рублей

Также 25 миллионов будет выделено инвесторами на реализацию проекта гостиницы «Таналыково» в Баймакском районе, а именно — на автодороге Серменево-Амангильдино-Баймак. Сообщается. что преокт будет включать в себя такие объекты инфраструктуры, как паркинг, автосервис, продуктовый и строительный магазины, заведения общепита, прачечную и хостел. По завершении строительства в комплексе появятся 24 новых рабочих места.