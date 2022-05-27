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Уфаводоканал прокомментировал жалобы горожан на долгое ожидание ответов колл-центра

27 мая 12:20
Фото: 1MI
В организации прокомментировали увеличевшееся до 20 минут время ожидания ответа от оператора, о котором ранее рассказали в соцсетях уфимцы

В течение нескольких дней жители Уфы массово жаловались на работу коллл-центра Уфаводоканала. Организация, в свою очередь, отреагировала на обращения.

По словам местных жителей, при обращении на горячую линию организации они могли ожидать ответа оператора в течение 20 минут и более, и по итогу так и не дождаться его.

В Уфоводоканале увеличевшееся время ответа оператора на обращение по горячей линии объясняют тем, что нагрузка на колл-центр сильно увеличилась после того, как организация выставила выставил первые счета извещения на основании данных, которые были переданы управляющими компаниями ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа» и ООО «ОЖХ Орджоникидзевского района ГО г. Уфа».

Как отмечают в организации, в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами время ожидания ответа от оператора горячей линии на данный момент увеличилось до 15 минут. Добавляя при этом, что в случае возникновения потребности в передаче какой-либо информации для внесения изменений в лицевой счет, обратиться в адрес предприятия абонентам так же возможно способами, указанными на сайте «Уфаводоканала».

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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