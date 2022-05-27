Уфаводоканал прокомментировал жалобы горожан на долгое ожидание ответов колл-центра

Как отмечают в организации, в связи с вышеупомянутыми обстоятельствами время ожидания ответа от оператора горячей линии на данный момент увеличилось до 15 минут. Добавляя при этом, что в случае возникновения потребности в передаче какой-либо информации для внесения изменений в лицевой счет, обратиться в адрес предприятия абонентам так же возможно способами, указанными на сайте «Уфаводоканала».