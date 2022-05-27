Минеева рассказала о результатах проекта «Малый бизнес Москвы» за 10 лет

Сергунина привела данные о том, что цифровые сервисы и онлайн-услуги проекта предприниматели использовали в своей работе 500 тысяч раз, а участниками различных программ стало свыше 370 тысяч человек. Это не только вебинары, семинары и тренинги, но и более долгосрочные программы, рассчитанные на нескольких месяцев. Их темами стали самозанятость, маркетинг, финансы, бухгалтерия, а также цифровизация в бизнесе и таргетинг.