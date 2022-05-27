Глава Госжилнадзора Башкирии может возглавить федеральную налоговую службу региона

Федеральную налоговую службу по Башкирии может возглавить 47-летний Андрей Агапов – заслуженный юрист России, кандидат юридических наук, сообщает ИА "Башинформ". С августа 2021 года Агапов возглавляет Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. По данным агентства, кандидатура Агапова уже согласована.
Карьера Агапова изначально была преподавательской, в БГАУ он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В период с 2011 по 2013 год Агапов уже работал в ФНС, и занимал пост заместителя руководителя налоговой службы по Башкирии.
Марат Вахитов, ранее возглавлявший налоговую в Башкирии, получил повышение и в январе 2022 года перешел работать в Москву.