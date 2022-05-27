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Глава Госжилнадзора Башкирии может возглавить федеральную налоговую службу региона

27 мая 04:22
Фото: glavarb.ru/
Заслуженный юрист Башкирии Агапов уже занимал руководящий пост в налоговой 10 лет назад.

Федеральную налоговую службу по Башкирии может возглавить 47-летний Андрей Агапов – заслуженный юрист России, кандидат юридических наук, сообщает ИА "Башинформ". С августа 2021 года Агапов возглавляет Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. По данным агентства, кандидатура Агапова уже согласована.

Карьера Агапова изначально была преподавательской, в БГАУ он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой. В период с 2011 по 2013 год Агапов уже работал в ФНС, и занимал пост заместителя руководителя налоговой службы по Башкирии.

Марат Вахитов, ранее возглавлявший налоговую в Башкирии, получил повышение и в январе 2022 года перешел работать в Москву.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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