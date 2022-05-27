ЕР разработала меры по снятию административных барьеров с бизнеса

Отдельно прорабатываем вопрос о поддержке предпринимательства в сфере туризма. На фоне напряженных международных отношений и связанного с ними снижения внешнего туристического потока регионы сейчас обратили особое внимание на внутренний туризм. Мы стараемся создать на территории нашей республики максимально комфортные условия как для тех, кто ведет бизнес в данной сфере, так и для отдыха самих туристов. Наш парламент уже принял законы о поддержке в Башкортостане сельского туризма, особом статусе туристических маршрутов, сейчас прорабатываем новые законодательные решения по развитию туриндустрии”, - отметил Ишмухаметов.