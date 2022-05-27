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Башкирия стала лидером Приволжья по числу детских суицидов

27 мая 11:27
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О рекордном количестве детских суицидов в республике среди несовершеннолетних сообщила омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина

По итогам 2021 года в Башкирии было зарегистрировано 27 самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом в ходе заседания Курултая республики сообщила омбудсмен по правам ребенка Ольга Панчихина.

Таким образом, республика стала рекордсменом по числу самоубийств среди детей среди субъектов Приволжского федерального округа. Далее после Башкирии в этом списке следуют Пермский край — 23 самоубийства и Самарская область — 20 самоубийств.

При этом отмечается, что наименьшее число суицидов среди детей было зарегистрировано в республике Мордовия. По итогам прошлого года в республике было зарегистрировано два случая.

Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии в результате падения из окон в прошлого году погибло пятеро детей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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