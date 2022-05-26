Минеева рассказала, какое значение для бизнеса имеет День предпринимательства

По информации реестра Федеральной налоговой службы на 10 мая 2022 года, в Российской Федерации насчитывается свыше 6 млн субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, в которых занято 14,59 млн человек. Малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели работают в основном в секторе торговли и услуг. Власти страны в этом году реализовали дополнительные меры поддержки бизнеса, чтобы помочь ему остаться на плаву в условиях санкционных ограничений со стороны западных стран. В этот перечень входят льготные кредиты, отсрочка уплаты страховых взносов, мораторий на плановые проверки, компенсация субъектам МСП расходов на внедрение системы быстрых платежей (СБП), освобождение IT-компаний от налогов до 2024 года, а также еще ряд льгот в рамках государственной поддержки.