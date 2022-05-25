Уфимского барда оштрафовали на 300 тысяч за призывы к экстремизму

Известного уфимского барда Андрея Масальского признали виновным по статьям о призывах к экстремизму и оправданию терроризма. Об этом сообщает ОВД-Инфо (признан в РФ иноагентом).
Так, по решению Центрального окружного суда Екатеринбурга Масальский обязан будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что в период с 2018 года бард активно высказывался в соцсетях по различным вопросам. В частности барду принадлежит ряд высказываний, жестко критикующих действия властей и силовиков.
По информации издания, в высказываниях Масальского нашли призывы к применению насилия в отношении силовиков, мусульман, а также оправдания терроризма. Сообщается, что бард, будучи в суде, вину полностью признал.