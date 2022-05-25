Уфимского барда оштрафовали на 300 тысяч за призывы к экстремизму

Так, по решению Центрального окружного суда Екатеринбурга Масальский обязан будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что в период с 2018 года бард активно высказывался в соцсетях по различным вопросам. В частности барду принадлежит ряд высказываний, жестко критикующих действия властей и силовиков.