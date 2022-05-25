Курултай рассмотрит законопроект, меняющий порядок проведения референдумов в Башкирии

Так, если законопроект будет принят, то будет установлен новый порядок участия в референдумах в Башкирии для тех граждан, которые в день (или же в дни) голосования будут находиться не там, где они зарегистрированы. В случае принятия принятого законопроекта жители больше не будут нуждаться в получении открепительного удостоверения. Спикер Курултая Константин Толкачев в качестве примера привел успешный опыт на федеральных выборах системы “Мобильный избиратель”. По мнению Толкачева все эти изменения положительно повлияют на реализацию избирательных прав граждан, а цифровизация сэкономит избирателям и силы и время.