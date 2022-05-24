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Завтра запретят продавать алкоголь по всей Башкирии

24 мая 04:34
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Розничную продажу алкоголя на территории республики ограничат из-за «последнего звонка» у выпускников 11 класса, сообщает Минторг республики

Завтра на территории Башкирии действует запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли республики.

Ограничение на продажу спиртного связано с проведением в этот день «Последних звонков» в республиканских школах. Отмечается, что будет запрещена только розничная торговля — в барах и ресторанах алкоголь можно будет приобрести в свободном доступе.

Напомним, 25 мая в отмечается «последний звонок» у одиннадцатиклассников. Ранее в Уфе была объявлена площадка, на которой пройдут праздничные акции — танцы, выступление хора учителей и многое другое.

Также напомним, что в Башкирии ограничат продажу алкоголя в дни празднования Сабантуев. Примечательно, что праздничные мероприятия отныне не будут проводиться на шихане Торатау, о чём высказался глава региона Радий Хабиров.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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