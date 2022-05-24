Завтра запретят продавать алкоголь по всей Башкирии

Завтра на территории Башкирии действует запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли республики.
Ограничение на продажу спиртного связано с проведением в этот день «Последних звонков» в республиканских школах. Отмечается, что будет запрещена только розничная торговля — в барах и ресторанах алкоголь можно будет приобрести в свободном доступе.
Напомним, 25 мая в отмечается «последний звонок» у одиннадцатиклассников. Ранее в Уфе была объявлена площадка, на которой пройдут праздничные акции — танцы, выступление хора учителей и многое другое.
Также напомним, что в Башкирии ограничат продажу алкоголя в дни празднования Сабантуев. Примечательно, что праздничные мероприятия отныне не будут проводиться на шихане Торатау, о чём высказался глава региона Радий Хабиров.