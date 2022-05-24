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В Башкирии отменили проведение общественных слушаний по землепользованию

23 мая 21:30
Фото: 1MI
Документ о внесении изменений в постановление за подписью премьер-министра республики Андрея Назарова был опубликован на сайте правовой информации

Власти республики приняли решение отменить требование о проведении общественных обсуждений в публичном формате. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Башкирии Андрея Назарова был обнародован на портале правовой информации.

Ранее в ходе подобных мероприятий проходили слушания по актам, касающимся утверждений проектов, предусмотренных в генплане, а также застройки и правил землепользования.

Сообщается, что отмене не подлежат общественные обсуждения и слушания, которые были запланированы ранее и оповещения, о которых были опубликованы до того, как постановление правительства вступит в законную силу.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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