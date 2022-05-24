СК Башкирии начал проверку по факту смерти трех человек в коллекторе под Уфой

Сегодня, 24 мая, в коллекторе на территории строящегося дома по улице Гази Загитова были обнаружены тела трех человек. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, следователями устанавливаются обстоятельства смерти. В частности, организован комплекс следственного-оперативных мероприятий
Так, на месте работают следователи-криминалисты, сотрудники МВД, МЧС и Управления гражданской защиты Уфы.
Согласно открытым источникам, по улице Гази Загитова строится Жилой комплекс микрорайон Затон. Застройщиком ЖК выступает НО «Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан».