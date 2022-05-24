СК Башкирии начал проверку по факту смерти трех человек в коллекторе под Уфой

Сегодня, 24 мая, в коллекторе на территории строящегося дома по улице Гази Загитова были обнаружены тела трех человек. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, следователями устанавливаются обстоятельства смерти. В частности, организован комплекс следственного-оперативных мероприятий