Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил важность Олимпиады в Сочи для РФ

Как сообщает rostovgazeta.ru, Красную Поляну, начиная с 2014 года, ассоциируют с проходившими в Сочи Олимпийскими играми. Горное село Эсто-Садок, так оно обозначено в качестве географической локации на официальных картах, каждый год привлекает сотни тысяч туристов со всей планеты. И не только благодаря современной инфраструктуре, созданной к сочинским Играм, но и тому, какой толчок к развитию курорта дала прошедшая там Олимпиада-2014.