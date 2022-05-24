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Пожизненные выплаты для некоторых граждан предложили ввести в Башкирии

24 мая 10:32
Фото: Надежда Суржина / 1MI
С инициативой ввести пожизненные выплаты для титулованных спортсменов выступили в Министерстве спорта республики 24 мая.

В Башкирии пожизненные выплаты могут получить чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. С инициативой выступили в Министерстве спорта Башкирии.

Так, согласно данным проекта, размер выплаты для олимпийских и паралимпийских чемпионов составит 20 тысяч рублей. Спортсмены, занявшие вторые и третьи места, получат 15 и 10 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что наряду с этим единоразовую выплату в размере одного миллиона рублей могут получить тренеры, воспитавшие выдающихся деятелей спорта. Направить денежные средства они смогут только на улучшение своих жилищных условий.

— Критерием отбора тренера является наличие высоких достижений подготовленных им спортсменов, включая призовые места на летних и зимних олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских, юношеских олимпийских играх, на европейских играх, чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы, Всемирной универсиаде и чемпионатах России. Средства для обеспечения выплат планируется брать из бюджета республики, — гласит из данных проекта.

Денежные средства для осуществления выплат планируется брать из бюджета республики.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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