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Новый руководитель АО «Башспирт» поделился планами дальнейшего развития компании

24 мая 09:51
Фото: Башспирт
Совет директоров АО «Башспирт» назначил нового генерального директора Урала Фарвазова, который ранее возглавлял контрольное управление Главы республики. Ранее эту должность занимал Рауф Нугуманов.

Новый руководитель Урал Фарвазов, которого назначили 18 мая, планирует в ближайшее время обеспечить финансовый рост, модернизацию производства и продолжить работу над линейкой продукции и ее качеством.

Известно, что «Башспирт» — крупнейший налогоплательщик региона. Только за прошедший год компания принесла в бюджет республики более 12 миллиардов рублей. По словам Урала Фарвазова, в нынешней сложной экономической ситуации необходимо не только сохранять, но и увеличивать финансовые показатели, для того чтобы поддерживать республиканскую казну.

Новый руководитель уже запланировал рабочую поездку по всем заводам компании, для того чтобы познакомиться с сотрудниками, глубоко изучить производственный процесс, задать ориентиры и разобраться во всех деталях.

Как рассказал Урал Фарвазов, в прошлом году компания открыла крупнейший завод «БашБиоСпирт» в селе Булгаково на 400 рабочих мест. Производство является одним из лучших в России и на данный момент необходимо сделать так, чтобы и остальные заводы держались на таком же высоком уровне, обеспечивая все современные стандарты.

Кроме того, «Башспирт» планирует продвигать культуру умеренного потребления и развивать спорт в регионе — на данный момент уже запланирован бирский полумарафон «Дикий Мед». В компании считают, что все экологические акции, конкурсы, выставки и корпоративные спартакиады — это отличный опыт, который пригодится и в будущем.

Говоря о коллективе Урал Фарвазов отмечает, что в компании важна преемственность, как и в любом большом деле.

Новый руководитель также отметил, что сейчас в «Башспирте» работает целая команда профессионалов и в этом есть также заслуга его предшественника Рауфа Нугуманова, который обладает большим житейским и управленческим опытом. Портфель качественных продуктов и цифры компании свидетельствуют о том, что сотрудники действительно любят свое дело и эффективно выполняют работу. У Урала Фарвазова также есть стремление сохранить потенциал и совместными усилиями двигаться к поставленным целям.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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