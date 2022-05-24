Новый руководитель АО «Башспирт» поделился планами дальнейшего развития компании

Новый руководитель также отметил, что сейчас в «Башспирте» работает целая команда профессионалов и в этом есть также заслуга его предшественника Рауфа Нугуманова, который обладает большим житейским и управленческим опытом. Портфель качественных продуктов и цифры компании свидетельствуют о том, что сотрудники действительно любят свое дело и эффективно выполняют работу. У Урала Фарвазова также есть стремление сохранить потенциал и совместными усилиями двигаться к поставленным целям.