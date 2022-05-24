Новый руководитель АО «Башспирт» поделился планами дальнейшего развития компании

Новый руководитель Урал Фарвазов, которого назначили 18 мая, планирует в ближайшее время обеспечить финансовый рост, модернизацию производства и продолжить работу над линейкой продукции и ее качеством.
Известно, что «Башспирт» — крупнейший налогоплательщик региона. Только за прошедший год компания принесла в бюджет республики более 12 миллиардов рублей. По словам Урала Фарвазова, в нынешней сложной экономической ситуации необходимо не только сохранять, но и увеличивать финансовые показатели, для того чтобы поддерживать республиканскую казну.
Новый руководитель уже запланировал рабочую поездку по всем заводам компании, для того чтобы познакомиться с сотрудниками, глубоко изучить производственный процесс, задать ориентиры и разобраться во всех деталях.
Как рассказал Урал Фарвазов, в прошлом году компания открыла крупнейший завод «БашБиоСпирт» в селе Булгаково на 400 рабочих мест. Производство является одним из лучших в России и на данный момент необходимо сделать так, чтобы и остальные заводы держались на таком же высоком уровне, обеспечивая все современные стандарты.
Кроме того, «Башспирт» планирует продвигать культуру умеренного потребления и развивать спорт в регионе — на данный момент уже запланирован бирский полумарафон «Дикий Мед». В компании считают, что все экологические акции, конкурсы, выставки и корпоративные спартакиады — это отличный опыт, который пригодится и в будущем.
Говоря о коллективе Урал Фарвазов отмечает, что в компании важна преемственность, как и в любом большом деле.
Новый руководитель также отметил, что сейчас в «Башспирте» работает целая команда профессионалов и в этом есть также заслуга его предшественника Рауфа Нугуманова, который обладает большим житейским и управленческим опытом. Портфель качественных продуктов и цифры компании свидетельствуют о том, что сотрудники действительно любят свое дело и эффективно выполняют работу. У Урала Фарвазова также есть стремление сохранить потенциал и совместными усилиями двигаться к поставленным целям.