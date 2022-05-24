Минеева назвала снижение штрафов для бизнеса итогом реформы КНД

Как пишет rostovgazeta.ru, Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, назвал сегодняшние штрафы более легкими. При увеличении числа наложенных штрафов (за год их стало больше на 9%, число достигло 1,056 млн рублей) их общий размер сократился с 42,3 млрд рублей до 30 млрд рублей. То есть размер среднего штрафа снизился на 34%. Но при этом пока нет решительной динамики к переходу на преимущественное использование предупреждений (по крайней мере, как первоначальной меры воздействия на бизнес). Об этом Борис Титов сказал, комментируя итоги IV Индекса административного давления на бизнес, разработанного в рамках ежегодного доклада российскому президенту.