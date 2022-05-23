Верховный суд решит судьбу убийц и насильников 15-летней девочки, убитой в Башкирии

Напомним, в августе 2021 года всю Башкирию сотрясло известие о том, что пропавшую 15-летнюю девочку нашли изнасилованной и мертвой в овраге. Следствие полагает, что произошло непоправимое на дне рождении подруги погибшей, где обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали 15-летнюю девочку, задушили и выбросили в овраг. Как выяснили правоохранители несчастную жертву задушили ее же джинсами.