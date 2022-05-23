Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru

Как сообщает Properm.ru. со ссылкой на региональную прокуратуру, территориальными и специализированными прокуратурами ежедневно проводится мониторинг публикаций в СМИ и интернете на предмет выявления нарушений закона. Поэтому для проведения проверок не нужно специальных распоряжений. В частности, факты изложенные в статье про ситуацию с илонакопителем, начали проверяться прямо в день ее публикации.
Статья информирует о том, что ресурсы илонакопителя №10 исчерпаны, но он продолжает эксплуатироваться, поскольку больше нет места, куда можно вывезти отходы, которые собирают биологические очистные сооружения (БОС). Помимо этого, размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БОС и для илонакопителя были установлены непонятно как, поскольку в СЗЗ оказался ряд жилых домов и археологический памятник со святым источником.
О результатах проверки станет известно через 30 дней после ее начала.