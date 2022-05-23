mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуратура проверит ситуацию с илонакопителем «Новогора» после статьи на Properm.ru

23 мая 12:52
Сотрудники Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры начали проверку фактов, опубликованных 19 мая в статье на Properm.ru. «Это экологическая катастрофа». Илонакопитель «Новогора» исчерпал свои ресурсы».

Как сообщает Properm.ru. со ссылкой на региональную прокуратуру, территориальными и специализированными прокуратурами ежедневно проводится мониторинг публикаций в СМИ и интернете на предмет выявления нарушений закона. Поэтому для проведения проверок не нужно специальных распоряжений. В частности, факты изложенные в статье про ситуацию с илонакопителем, начали проверяться прямо в день ее публикации.

Статья информирует о том, что ресурсы илонакопителя №10 исчерпаны, но он продолжает эксплуатироваться, поскольку больше нет места, куда можно вывезти отходы, которые собирают биологические очистные сооружения (БОС). Помимо этого, размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для БОС и для илонакопителя были установлены непонятно как, поскольку в СЗЗ оказался ряд жилых домов и археологический памятник со святым источником.

О результатах проверки станет известно через 30 дней после ее начала.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48