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Оштрафованный за пропаганду наркотиков Моргенштерн из Уфы оспорил статус иноагента

23 мая 05:16
Фото: vsrap.ru
О том, что адвокат рэпера получившего статус иноагента Сергей Жорин подал заявление в суд в Москве сообщил ИА REGNUM 23 мая.

Вокруг известного уроженца Уфы Алишера Валиева, более известного широкой публике как Моргенштерн (физлицо признанное иноагентом), не утихают страсти. Не так давно исполнителя признали физлицом-иноагентом. Мало того, на прошлой неделе его уже во второй раз оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его клипах.

Однако у адвоката известного уроженца Уфы Сергея Жорина, равно как и у его доверителя, есть желание оспорить присвоение реперу статуса иностранного агентства, в связи с чем защитник Валиева подал исковое заявление в Замоскворецкий суд москвы, а суд в свою очередь его зарегистрировал.

ИА REGNUM приводит слова Жорина о том, что Моргенштерн являясь деятелем культуры и искусства не ведет политической деятельности, следовательно и иностранным агентом признаваться не может.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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