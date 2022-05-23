На Украине погиб командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии

Очередное известие о гибели военнослужащего из Башкирии пришло из Учалинского района. В соцсетях появилось сообщение о том, что выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Ильгиз Гайфуллин погиб в ходе спецоперации России на Украине. Ему было 26 лет, а в СВО, по данным из соцсетей он участвовал «с первых дней». Служил Гайфуллин в звании старшего лейтенанта.