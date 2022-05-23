mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Украине погиб командир десантно-штурмового взвода Ильгиз Гайфуллин из Башкирии

23 мая 13:17
Фото: vk.com Сакина Шагимарданова
Известие о гибели контрактника Гайфуллина появилось в местных группах в соцсетях, информацию подтвердили и местные власти 23 мая.

Очередное известие о гибели военнослужащего из Башкирии пришло из Учалинского района. В соцсетях появилось сообщение о том, что выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Ильгиз Гайфуллин погиб в ходе спецоперации России на Украине. Ему было 26 лет, а в СВО, по данным из соцсетей он участвовал «с первых дней». Служил Гайфуллин в звании старшего лейтенанта.

Под записью где было опубликовано трагичное известие множество комментариев с соболезнованиями родителям погибшего военнослужащего. Буквально за два дня известие о гибели Ильгиза Гайфуллина стало не первым. В воскресенье Mkset сообщал о гибели Артура Батырова, а сегодня, 23 мая о гибели Фидариса Ахметова. Все погибшие были офицерами-контрактниками.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48