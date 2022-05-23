Кешбэк возвращается: Российские банки размораживают программы лояльности

Сегодня, 23 мая 2022 года, банк «Открытие» официально объявил о том, что держатели дебетовых карт Opencard могут рассчитывать на пятипроцентный кешбэк на все свои покупки. Участниками акции могут стать в том числе и клиенты «Открытия», у которых еще нет бесплатных дебетовых Opencard. Их необходимо оформить до 10 июля текущего года. А тем, кто уже является владельцем такой карты, банк «Открытие» предлагает оформить кредитку.