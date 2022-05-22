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Полуобнаженные футболисты «Уфы» отметили победу над «Рубином» танцами в раздевалке

22 мая 05:49
Фото: скриншот видео
Победа уфимской команды позволила ей остаться в Премьер-лиге и футболисты не смогли сдержать радости, видео появилось в соцсетях 22 мая.

Вчера 21 мая в Казани состоялся важный для уфимского футбольного клуба с казанским «Рубином». От его исхода зависело останется ли команда в Премьер-лиге или же покинет ее. Победа далась футболистам «Уфы» нелегко, и одержать ее удалось лишь на 90-й минуте матча.

Однако и радость от такой волевой победы была особенной. В соцсетях появилось видео как окрыленные победой спортсмены в раздевалке танцуют, обливаются водой и празднуют победу.

Однако уже 25 мая футболистов ждет следующая игра, где они сразятся с «Оренбургом», матч состоится на гостевой арене.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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