mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе для расширения дороги на улице Пугачева снесут десятки домов

20 мая 05:02
Фото: ufacity.info
Реконструкция улицы Пугачева начнётся уже в июле. Один из этапов реконструкции подразумевает снос десятков частных домов, а также нежилых зданий.

В Уфе в ходе реконструкции улицы Пугачева будет изъято несколько десятков жилых домов, которые в последующем будут снесены. Это необходимо для расширения дороги по улице Пугачева.

Так, будут изъяты дома, расположенные на следующий улицах: Пугачева, Первопроходцев, Геофизиков, Геологов, Корабельной. Кроме того, план реконструкции предусматривает снос нежилых построек, расположенных по адресам Пугачева № 1а, 156в, 122/2 и по улице Геофизиков № 2.

Напомним, что на реконструкцию улицу Пугачева закроют в начале июля. Первый этап работ будет проходить на участке от улицы Бельская до Сочинской, а второй — от улицы Бельская до Бородинской. Отмечается, что полное перекрытие движения по улице Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской ждет жителей на втором этапе реконструкции.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48