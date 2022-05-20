В Уфе для расширения дороги на улице Пугачева снесут десятки домов

Напомним, что на реконструкцию улицу Пугачева закроют в начале июля. Первый этап работ будет проходить на участке от улицы Бельская до Сочинской, а второй — от улицы Бельская до Бородинской. Отмечается, что полное перекрытие движения по улице Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской ждет жителей на втором этапе реконструкции.