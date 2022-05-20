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Рэпера-иноагента из Уфы Моргенштерна суд опять оштрафовал за пропаганду наркотиков

20 мая 13:52
Фото: stihi.ru
Информация об очередном штрафе артисту появилась в телеграм-каналах со ссылкой на его адвоката, о решении суда также сообщил ТАСС 20 мая.

Рэпер Моргенштерн, также известный как Алишер Валиев (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) родом из Уфы уже второй раз признан судом виновным в пропаганде наркотиков, на этот раз её правоохранители подметили в татуировках на теле популярного исполнителя. И нашлась лишь в трех его видеоклипах. Примечательно, что сам исполнитель на заседание суда в Татарстан не приехал.

Как и в июне 2021 года суд приговорил артиста к штрафу в 100 тысяч рублей, однако решение суда, состоявшегося в Набережных Челнах сегодня, еще не вступило в законную силу, а значит артист либо же его юристы могут обжаловать решение суда.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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