Рэпера-иноагента из Уфы Моргенштерна суд опять оштрафовал за пропаганду наркотиков

Рэпер Моргенштерн, также известный как Алишер Валиев (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) родом из Уфы уже второй раз признан судом виновным в пропаганде наркотиков, на этот раз её правоохранители подметили в татуировках на теле популярного исполнителя. И нашлась лишь в трех его видеоклипах. Примечательно, что сам исполнитель на заседание суда в Татарстан не приехал.