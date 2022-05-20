Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление доступной ипотеки в РФ

Веденский пояснил, что в 2000-х годах пенсию ему стали платить день в день. Это настоящее чудо. Пожилым людям сегодня есть с чем сравнивать. Они свою позицию основывают на опыте, а не на мечтаниях о том, как будет лучше. Российские пенсионеры помнят, как было хуже.