Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление доступной ипотеки в РФ

В 1997 году долги государства по пенсионным выплатам составляли 17 триллионов рублей, по детским пособиям – 10 триллионов, по пособиям по безработице – два триллиона рублей. Сумма пенсий в те времена едва достигала 44% от прожиточного минимума.
Ветеран Сергей Веденский в этом году отметил 70-летний юбилей. Он недоволен, что сегодня его поколение ругают за критику проведения резких перемен в государстве и требование стабильности. Пенсионер заявил, что нынешняя молодежь не жила в его времена. Подрастающее поколение не представляет, чем могут обернуться перемены для них и их близких.
Веденский пояснил, что в 2000-х годах пенсию ему стали платить день в день. Это настоящее чудо. Пожилым людям сегодня есть с чем сравнивать. Они свою позицию основывают на опыте, а не на мечтаниях о том, как будет лучше. Российские пенсионеры помнят, как было хуже.
В настоящее время уровень социальной поддержки россиян можно назвать одним из наиболее передовых на планете. Речь идет об автоматическом назначении выплат, их коррекции в зависимости от изменения ситуации и регулярной индексации.
В Российской Федерации базовый социальный пакет охватил все возрасты и соцгруппы. Например, материнский капитал назначают даже за первенца. Его сумма превышает 500 000 рублей. Около 60 000 рублей составляет минимальное пособие по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка превышает 18 000 рублей. Все это привычно слуху.
Ежемесячные выплаты на малышей, чьи отцы проходят срочную службу в армии, достигают 12 000 рублей, 29 тысяч рублей выдается беременной супруге призывника еще во втором триместре. Регулярное пособие на детей и подростков из неполных семей — свыше 5 000 рублей. Еще 10 000 рублей составляет разовая выплата на каждого школьника в государстве.
В наши дни в РФ дети получают компенсацию за дополнительные занятия и кружки, посещение учреждений культуры и летний отдых. Кроме того, давно и качественно функционируют механизмы по улучшению жилищных условий. Здесь имеется в виду выделение бесплатной земли под дачу и программы по увеличению жилой площади исходя из нормативов. Всего в стране выплачивают десятки пособий и действуют другие меры поддержки.
Бывает, что многие граждане узнают о причитающихся им субсидиях от государства в момент автоматического их получения.