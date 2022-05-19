В Перми перегрузка илонакопителя «Новогора» чревата экологической катастрофой

Как сообщает properm.ru, илонакопитель, запущенный в строй в 1982 году, за 40 лет его эксплуатации способен был переработать до 1 650 000 кубометров отходов с БОС. В сутки туда поступало, как говорят данные «Новогора», 211 кубометров, однако в другом источнике эта же компания приводит другую цифру — 252 кубометра. То есть в любом случае возможности илонакопителя № 10 исчерпаны. Последний раз лимиты на то, чтобы размещать здесь осадок, были получены на период с 2019 по 2021 год, что отражено в протоколе общественных обсуждений, на которых рассматривалось строительство нового илонакопителя (данный документ есть в распоряжении редакции). В нем фигурирует расчетный период заполнения с 2019 года сроком в три года.