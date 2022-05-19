В Башкирии в 2022 году собаки покусали на 11% меньше жителей чем в прошлом году

Однако судя по отчету Роспотребнадзора ситуация с укусами, которые собаки все же причинили, в республики улучшилась. За первый квартал нынешнего года в Башкирии зафиксировали 1075 укусов, что на 11% меньше, чем за январь–март 2021 года. Также улучшилась ситуация с укусами животными детей, в 2022 году собаки покусали на 25 детей меньше, чем в первом квартале 2021 года.