В Башкирии новорожденные лосята отбились от мамы и прибились к семье из села Куяштыр

Семья из села Куяштыр в Абзелиловском районе Башкирии отправилась в лес за грибами, однако сделала куда более удивительную находку. На лесной поляне находились новорожденные детеныши лося. Однако грибники приняли решение покинуть опушку, чтобы не спугнуть взрослое животное. На следующий день однако в семье решили вернуться к месту неординарной находки и не зря. Лосята так и остались на поляне.