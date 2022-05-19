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Омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин заработал 4,2 млн рублей

19 мая 10:38
Фото: фото из соцсетей
Годовой доход омбудсмена Закомалдина примерно равен доходу глав регионального следкома, главного прокурора РБ и бизнес-омбудсмена Башкирии.

Из декларации опубликованной накануне следует что за минувший 2021 год уполномоченный по правам человека в Башкирии Закомалдин заработал почти 4,3 миллиона рублей.

В собственности у него нашелся земельный участок площадью 950 метров и доля (1⁄2 часть) в квартире площадь которой составляет 51,9 квадрата.

Супруга Закомалдина владеет судя по всему второй половиной квартиры в собственности, ей принадлежит 1⁄2 доля квартиры площадью 51,9 квадратов. Есть в собственности у нее и индивидуальная квартира площадью

В пользовании у Закомалдина и его жены находится земельный участок площадью 1498 метров и квартира площадью 345,1 метра.

В доходах чиновника также указан прицеп МЗСА 817717 и снегоход SKI-DOO TUNDRA WT 550, за его супругой в документе значится автомобиль Volkswagen Amarok.

Ранее Mkset сообщал о увиденном в декларациях бизнес-омбудсмена республики Флюра Асадууллина, главного прокурора Башкирии Игоря Пантюшина и главы регионального следственного комитета Дениса Чернятьева. Известен и доход заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, он составил чуть менее двух миллионов рублей, однако в декларации чиновницы было отмечено пользование номером в гостинице.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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