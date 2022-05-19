Омбудсмен по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин заработал 4,2 млн рублей

Ранее Mkset сообщал о увиденном в декларациях бизнес-омбудсмена республики Флюра Асадууллина, главного прокурора Башкирии Игоря Пантюшина и главы регионального следственного комитета Дениса Чернятьева. Известен и доход заместителя министра здравоохранения Башкирии Ирины Кононовой, он составил чуть менее двух миллионов рублей, однако в декларации чиновницы было отмечено пользование номером в гостинице.