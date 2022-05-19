28% уфимцев признались, что у них нет денег на отпуск

В этом году уфимцы готовы потратить на отпуск порядка 36 тысяч рублей. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом сумма выросла на четыре тысяч рублей, когда жители башкирской столицы готовы были потратить на отдых около 32 тысяч рублей.