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В Ночной хоккейной лиге состязались более 21 тысячи участников

18 мая 07:14
Фото: nhliga.org
В самом масштабном проекте любительского хоккея РФ — сезоне 2021/2022 турнира Ночной хоккейной лиги — состязались 21 467 участников из 1151 команды. Это рекордное количество участников за все годы.

В 75 регионах страны проходил региональный этап состязаний с сентября по март, пишет sovsport.ru.

Следует отметить, что 16 мая завершился финальный этап XI Всероссийского турнира по хоккею среди любительских команд. 168 команд-чемпионов региональных турниров состязались за звание лучших в своих дивизионах в Сочи на пяти аренах Олимпийского парка в течение 12 дней.

Эти игры прошли в семи дивизионах, которые были разделены по возрасту и уровню спортивной подготовки. Также участвовали в дивизионе «Амазонки», где играли победительницы любительского турнира Ночной лиги женского хоккея.

Команда «СВ Металл» из Екатеринбурга выиграла главный трофей Ночной лиги Кубка Крутова, который назван в честь нападающего Владимира Крутова, и главный приз — грант Минспорта России на 100 миллионов рублей на постройку крытой ледовой арены в регионе.

В прошлом году создали дивизион «Любитель 50+», в котором впервые прошли игры турнира. Здесь приняли участие игроки старше 50 лет.

Победителями фестиваля хоккея в дивизионе «Лига Чемпионов» (Любитель 40+) победила команда «СВ Металл» (Свердловская область, г. Екатеринбург), в дивизионе «Любитель 50+» победителем стала команда ХК «Лампово» из Ленинградской области, г. п. Дружногорское. В дивизионе «Амазонки» — «Гроза-1» из Санкт-Петербурга и другие.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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