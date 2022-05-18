Синоптики опубликовали безрадостный прогноз погоды на июнь в Уфе

День России и день рождения Уфы 12 июня выпадает на неделю, когда температура будет колебаться в пределах от 17 до 21 градуса, Середина июня обещает быть весьма прохладной, синоптики не думают, что температура будет выше 16 градусов. И так до 22 июня, все эти дни температура будет колебаться в пределах от 14 до 17 градусов. Потепление, хоть и незначительное, наступит 23 июня, потеплеет в Уфе аж до 20 градусов и постепенно будет подниматься до 24.