Проект «20 главных событий России за 20 лет» отметил появление сильной армии в РФ

В 2019 году в воздух поднялся первый российский тяжелый разведывательно-ударный беспилотник С-70 «Охотник», объем полезной нагрузки которого сопоставим с современным истребителем. Дрон создали в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого. Тогда же полет совершил комплекс «Форпост-Р», состоящий полностью из российских деталей. В 2021 году на форуме «Армия-2021» была представлена ударная версия данного БПЛ, передвигающегося со скоростью до 180 км/ч.