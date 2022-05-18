Дело Фатхуллы Исхакова из Уфы, без вины отсидевшего 13 лет, ушло в кассационный суд

Еще в конце декабря юрист Виталий Буркин, который помогает в нелегком деле Исхакову сообщал о том, что они с его доверителем «максимально приблизились к отмене приговора». 22 декабря Буркин сообщал о том, что Конституционный Суд признал, что в деле Исхакова основания для отмены приговора и пересмотра дела установлены, но несмотря на это желаемого результата в деле юрист и пенсионер не добились. Есть вероятность того, что приговор все-таки будет отменен, ведь на заседании Верховного суда России старое дело Исхакова ушло в Самарский шестой кассационный суд, а это уже прецедент, который дает основания полагать, что в нынешнем году Фатхулла Исхаков может быть реабилитирован. Mkset следит за развитием событий.