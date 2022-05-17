Уйдет ли Хабиров в отставку? Эксперты комментируют слухи на которые не отвечает глава

Первая волна отставок губернаторов случилась 10 мая, когда полномочия сложили губернаторы Саратовской, Кировской и Томской областей Валерий Радаев, Игорь Васильев и Сергей Жвачкин. Аналогичное решение принял руководитель Марий Эл Александр Евстифеев, а губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. В медиапространстве все чаще отставку прочат руководителям трех из шести регионов-соседей Башкортостана. В самой республике, вопреки упорно тиражируемым слухам, никаких изменений не произошло. Опрошенные Mkset политологи отмечают, что информацию о переназначении Радия Хабирова на другую должность запускали заинтересованные в его ослаблении элиты, которым не нравится их положение.
Константин Калачев отмечает, что все уже состоявшиеся отставки были ожидаемыми. Большинство из них имели низкий рейтинг и высокий антирейтинг. Томского и Кировского губернаторов подвел электоральный фактор. На выборах в гордуму Томска прошли два кандидата штаба Навального. А в Кировской области на выборах в Госдуму партия власти получила менее трети голосов. В Саратовской области с выборами все было замечательно, но губернатора нужно было менять, потому что он «пересидел» все сроки на этом посту. Так же, как отработал свое время и Сергей Жвачкин.
«Оба они возглавляли регионы с 2012 года. 10 лет — это большой срок, такое можно позволить только нашему президенту», — говорит Константин Калачев.
В отставках неожиданным стало лишь то, что все пять губернаторов заявили о них в один день. Предыдущие «губернаторопады» все-таки были более продолжительными во времени. Политолог объясняет это требованиями «быстроты и решительности действий в условиях, в которых находится страна». Связывать кадровые изменения с недостаточной активностью губернаторов в решении проблем, производных от спецоперации, не следует, отмечает Константин Калачев. Однако спекуляции по поводу того, что руководители регионов недостаточно патриотичны, недостаточно активны и «застряли в 23 февраля», еще будут.
«Отставка этого „пакета“ губернаторов была предсказуема — все они были в аутсайдерах последних рейтингов, пользовались низкой популярностью в обществе и не смогли качественно перезапустить экономику в своих регионах», — прокомментировал Арсен Шаяхметов.
В новых условиях руководители регионов должны будет работать над улучшением экономической ситуации и поддержкой стабильности. Отставники могли с этим не справиться, и тогда уровень недовольства в субъектах стал бы запредельным.
«Поэтому потребовалось принятие хотя бы демонстративных решений для того, чтобы создать ощущение изменений. Данные перестановки назревали, но для них требовался оптимальный момент. В этом контексте выбор 10 мая не случаен — проведены ключевые парадные мероприятия, есть время для „пересменки“ накануне летнего и осеннего сезонов, а также для формирования электорального капитала в случае сохранения губернаторских выборов», — уверен политолог.
Поскольку отставки носили плановый, а не временный характер, все назначенные врио в ближайшие месяцы избавятся от этой приставки, прогнозирует Шаяхметов.
Глава Башкирии Радий Хабиров останется на своем посту, уверен Константин Калачев. Совершенные им ошибки и промахи позволяют муссировать тему о возможной отставке. Хабировым довольны не все, попытки ослабить позиции главы региона предпринимают представители старой элиты и отдельные политические игроки, преследующие свои интересы. Глава Башкирии, по мнению политолога, — руководитель «местами конфликтный», и поэтому наличие у него определенного числа врагов не удивительно. Однако «коней на переправе не меняют, и Башкортостан замены не затронут», заключает он.
Информация о том, что Радий Хабиров может отправиться работать на Донбасс или территории, которые в дальнейшем могут интегрироваться с Россией или создать там независимую республику, также беспочвенны. «Это фантазии. Какие-то чиновники туда поедут, но точно не Хабиров», — уверен Константин Калачев.
Да и адекватной замены Хабирову просто нет, считает политолог.
«Согласитесь, Башкортостан нельзя отдать варягам. Возникает вопрос: а на кого менять. Для некоторых регионов — это самый важный вопрос. Есть ли кто-то, у кого есть все необходимые данные и мощные лобисты за спиной», — отмечает он.
С тем, что отставка Радия Хабирова исключена, согласен и Арсен Шаяхметов. «Экономика региона стабильна, конфликтогенный потенциал в последнее время снизился. Связывать кадровые перестановки в связи с потенциальным переходом на работу в другие территории на сегодняшний день нецелесообразно», — уверен он.
Замены Хабирову пока нет, говорит политолог Эдуард Гареев. Главой Башкирии не все довольны: его резкие движения и инициативы не дают покоя и не обещают стабильности. Начатые Хабировым проекты реализует новая, сформировавшаяся вокруг него экономическая элита. Однако прежняя не смирилась с потерей доступа к кормушке и хочет вернуть себе право осваивать бюджеты. «Перетряхивание» Владимиром Путиным политической элиты дает им надежду на возвращение к старой расстановке сил.
«Но Путину нужно сохранить Хабирова в этом месте и в этом качестве, поскольку Башкирия является одним из ключевых, значимых регионов. И кто будет здесь определять политику, для руководства очень важно», — подчеркивает Эдуард Гареев.
По данным некоторых источников, вслед за первой волной не исключена и вторая — под ударом могут оказаться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Оренбуржья Денис Паслер и руководитель Удмуртии Александр Бречалов. Однако по прогнозам Константина Калачева, эти трое с высокой степенью вероятности останутся на своих местах.
«С Куйвашевым такая же история, как с Хабировым. Есть много желающих его ослабить, но никуда он не уйдет. Эти слухи об отставке скорее связаны с желанием пошантажировать и чего-то получить. Вообще, если в регионе есть элиты, которые играют в политику и готовы платить за это деньги, губернатор всегда будет под ударом», — отмечает эксперт.
Позиции Бречалова небесспорны — связанные с его приходом ожидания не реализованы, его не любят в регионе. «Но опять-таки, на кого менять и зачем менять. И куда девать Бречалова с учетом того, что он когда-то возглавлял ОНФ, был на хорошем счету», — прокомментировал Константин Калачев.
Хотя положение Бречалова сложно назвать прочным, он все еще находится под покровительством Володина. Последний с вероятностью 95-99% сумеет сделать так, что на главу Удмуртии «пока никто не замахнется», спрогнозировал эксперт.
«Дениса Паслера я бы тоже не спешил провожать, хотя слухи о его уходе были очень настойчивыми», — сообщил Калачев.
Ранее глава Оренбуржья заявлял о возможной отставке. У него имеется конфликт с одной из системообразующих компаний, что также может стать причиной отказа от должности. Но в эту логику не вписывается медийная активность Паслера на 9 мая — весь день он провел с жителями области, чем немало всех удивил. Этот факт может свидетельствовать о том, что в отставку глава Оренбуржья не собирается или же хочет уйти «с высоко поднятой головой». К тому же, допускает политолог, разногласия, возникшие у Паслера с крупным бизнесом, могли уже разрешиться. Так или иначе, руководитель эффективен и объективных причин для его замены нет.
Между тем новые отставки могут произойти, но не в отношении вышеуказанных глав. В частности, изменения вероятны в Хакасии, глава которой Валентин Коновалов — коммунист, победивший вопреки воле федерального центра и воспринимаемый как «человек не совсем на своем месте», спрогнозировал Калачев. Причинами других замен может стать недостаточный электоральный контроль и межэлитарные конфликты.
«Могут последовать отставки тех губернаторов, кого заподозрили в нелояльности в связи с проводимой спецоперацией. По поводу недостаточного патриотизма доносы на губернаторов будут», — считает он.
Однако, чтобы отставка состоялась, нужны и интересанты, готовые занять освободившиеся должности. Вряд ли в условиях кризиса найдется много желающих управлять дотационными территориями.
«Но очевидно, что спрос на регионы-доноры возрастет. Сейчас из-за сокращения в прямом смысле кормовой базы страна живет в новой реальности. Вряд ли встанут в очередь желающие возглавить глубоко депрессивные субъекты, а число желающих получить перспективный регион может даже прибавиться», — отмечает политолог.
Арсен Шаяхметов не ожидает новых отставок в регионах в ближайшем будущем. Особенно — в субъектах, где наблюдается управляемость и контроль над социально-экономической ситуацией. «В нынешней ситуации в приоритете будет избегание дополнительных потрясений и межэлитных конфликтов», — считает он.
Эдуард Гареев отмечает, что перемены, происходящие в высших эшелонах власти, не могут не вызывать подвижек в регионах. Если высшая политическая элита будет обновляться, кадровым резервом для нее могут стать выходцы из субъектов.
Отставки связаны и с выборами, которые стране предстоят в 2024 году — к этому событию, в условиях сложной экономической ситуации, необходимо хорошо подготовиться. Кроме того, политолог назвал разумным решением вообще отказаться от губернаторских выборов на какое-то время. В настоящее время идея об этом вброшена в информационное поле, последствия принятия такого решения оцениваются. К моменту подготовки материала в Совфеде заявили, что вопрос об отмене выборов не обсуждается. Однако, как считает Эдуард Гареев, полностью исключать вероятность перехода к назначению губернаторов не стоит.