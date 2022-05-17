ПЦБК ежегодно высаживает на территории Прикамья около 2 млн хвойных деревьев

ПЦБК своим участием в акции выражает дань уважения участникам Великой Отечественной войны. Предприятие заботится о сохранении природы. Из года в год на арендованных лесных участках в 10 лесничествах Пермского края компания восстанавливает лес на площади 2 300 гектаров. ПЦБК высаживает порядка двух миллионов саженцев хвойных пород. Кроме того, группа предприятий все время принимает участие во всероссийских акциях «Живи, лес!» и «День посадки леса». Она организует экологические субботники и воплощает в жизнь проект «Экодесант», который направлен на раздельный сбор мусора и экологическое просвещение граждан.