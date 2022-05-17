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Пропавшую без вести в Башкирии женщину убил мужчина, он не смог "помочь" ей с правами

17 мая 13:00
Фото: пресс-служба Следкома по Башкирии
Мать 34-летней женщина обратилась в органы еще 10 мая, правоохранители нашли тело женщины и выяснили, что она была убита, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 17 мая.

Тревогу о пропаже своей дочери жительница Янаула забила 10 марта, сообщив в органы о том, что ее 34-летняя дочь с 6 мая перестала выходить на связь. В ходе поиски женщины в лесу недалеко от села Максимово было найдено ее тело с петлей на шее. Правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер и провели комплекс мероприятий, в ходе которого восстановили передвижения женщины, а также вышли на того, кто видел женщину в последний раз. Им оказался 30-летний мужчина, за плечами которого имелась судимость за кражу.

В следкоме сообщили, что мужчина уверял, что лишь подвез женщину, но у правоохранителей были весомые аргументы и доказательства того, что смерть женщины не была суицидом. Мужчина сначала начал путаться в своих показаниях, а после и вовсе признал свою вину. Теперь он проходит подозреваемым в уголовном деле по статье убийство, в ведомстве уточнили, что подозреваемый взят под стражу.

Следствие рассказало и предысторию трагедии, в которой тоже есть криминальный след, но совсем другого характера. Так по версии следствия в конце апреля 2022 года погибшая обратилась к ныне подозреваемому за помощью, женщина была лишена водительских прав и за 100 тысяч планировала сдачу экзамена без проверки ее знаний, с чем и обещал помочь подозреваемый. Но «помочь» женщине он не смог, вернул ей 70 тысяч рублей и обещал вернуть остаток, но женщина пригрозила ему полицией.

Мужчина сообщил своей жертве, что за деньгами нужно съездить в некую деревню, однако по пути задушил свою жертву, да еще и попытался инсценировать ее самоубийство. Но был разоблачен.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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