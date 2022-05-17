Пропавшую без вести в Башкирии женщину убил мужчина, он не смог "помочь" ей с правами

Тревогу о пропаже своей дочери жительница Янаула забила 10 марта, сообщив в органы о том, что ее 34-летняя дочь с 6 мая перестала выходить на связь. В ходе поиски женщины в лесу недалеко от села Максимово было найдено ее тело с петлей на шее. Правоохранители заподозрили, что смерть носит криминальный характер и провели комплекс мероприятий, в ходе которого восстановили передвижения женщины, а также вышли на того, кто видел женщину в последний раз. Им оказался 30-летний мужчина, за плечами которого имелась судимость за кражу.