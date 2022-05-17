Мэр Уфы обнаружил испорченной мозаику на Театре кукол и устроил разнос подрядчику

Сегодня 17 мая на некоторых объектах в Уфе где сейчас ведется ремонт или реконструкция побывал с визитом сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев. Однако не все увиденное в ходе поездки порадовало мэра. Выяснилось, что при выполнении реконструкции уфимского Театра кукол подрядчик пренебрег требованием о сохранении уникальной мозаики на фасаде театра. Оно содержалось в проекте реконструкции театра.