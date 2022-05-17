Детям негде жить: еще 132 семьи обманутых дольщиков из Уфы обратились к Хабирову

Как гласит из текста обращения, готовность ЖК на данный момент составляет порядка 80%, однако уже больше полугода на объекте не ведётся никаких строительных работ. Дольщики отмечают, что застройщик ООО МПТК «Маштехресурсы» искал разные варианты того, как сдвинуть стройку с мертвой точки, но безрезультатно. В этом месяце застройщик будет признан банкротом.