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Детям негде жить: еще 132 семьи обманутых дольщиков из Уфы обратились к Хабирову

17 мая 07:32
Фото: ЖК "Первомайский"/ VK
Дольщики ЖК «Первомайский», сдача которого должна была состояться ещё 31 мая 2018 года, обратились к главе региона с просьбой повлиять на ситуацию

Дольщики литер A и B уфимского ЖК «Первомайский» обратились в главе региона с просьбой вмешаться в ход стройки объекта, который должны были сдать ещё четыре года назад. Обращение было опубликовано ранее на сайте приёмной республиканских органов власти.

Как гласит из текста обращения, готовность ЖК на данный момент составляет порядка 80%, однако уже больше полугода на объекте не ведётся никаких строительных работ. Дольщики отмечают, что застройщик ООО МПТК «Маштехресурсы» искал разные варианты того, как сдвинуть стройку с мертвой точки, но безрезультатно. В этом месяце застройщик будет признан банкротом.

Согласно информации из «СПАРК», в отношении застройщика с 13 января 2021 года было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Так выглядел ЖК в марте 2022 года
Фото: Денис Кладов / 2ГИС

— Дольщики постоянно обращаются в Министерство строительства и Администрацию г. Уфы, где обещают, что решают вопрос завершить строительство, но стройка по факту стоит, — гласит текст обращения.

Сообщается, что дольщиками жилья в ЖК являются 132 семьи. При том, как отмечают дольщики, в каждой семье от одного до троих детей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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