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Выяснить причины авиакатастрофы, в которой погибли жители Башкирии, мешают санкции

16 мая 08:50
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
Установить, что привело к крушению, планировалось в процессе экспертизы воздушного судна, но провести ее можно в Чехии, сообщает Inkazan.

Авиаинцидент проиизошел в октябре 2021 под Мензелинском. Самолет Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу, рухнул через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 20 парашютистов из нескольких регионов России и двое пилотов. При крушении погибли 16 человек, среди которых был экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев. Еще один парашютист, Вадим Фахрутдинов, получивший многочисленные травмы, умер в уфимской больнице в ноябре.

Обломки самолета вывезли на территорию аэроклуба. Для экспертизы их, разрезанные на части, необходимо переправить к разработчикам, в Чехию. Однако из-за санкций отправка затягивается на неопределенное время.

Ранее высказывались предположения, что причиной инцидента могла стать перегрузка воздушного судна или птица, попавшая в двигатель.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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