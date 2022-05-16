Выяснить причины авиакатастрофы, в которой погибли жители Башкирии, мешают санкции

Авиаинцидент проиизошел в октябре 2021 под Мензелинском. Самолет Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу, рухнул через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 20 парашютистов из нескольких регионов России и двое пилотов. При крушении погибли 16 человек, среди которых был экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев. Еще один парашютист, Вадим Фахрутдинов, получивший многочисленные травмы, умер в уфимской больнице в ноябре.