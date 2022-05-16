В Башкирии задержали педофила, предложившего школьнице переспать с ним за 5 тысяч

Как сообщает издание, инцидент произошел в одном из местных супермаркетов. Мужчина подошел в двум девочкам, когда те стояли возле автоматов с конфетами. Мужчина дотронулся до промежности одной из девочек и предложил переспать с ним за пять тысяч рублей.