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В Башкирии задержали педофила, предложившего школьнице переспать с ним за 5 тысяч

16 мая 16:37
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Мужчина подошёл к девочке и предложил ей переспать с ним за пять тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Mash Batash

В Стерлитамаке ранее судимый за кражу 34-летний мужчина подошёл к школьницам с предложением переспать с ним за деньги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Как сообщает издание, инцидент произошел в одном из местных супермаркетов. Мужчина подошел в двум девочкам, когда те стояли возле автоматов с конфетами. Мужчина дотронулся до промежности одной из девочек и предложил переспать с ним за пять тысяч рублей.

Девочки в ужасе отскочили от домогавшегося их мужчины. Сам же он в это время поспешил удалиться.

Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, школьниц домогался 34-летний местный житель. Сообщается, что 34-летний Андрей Барков, ранее судимый за кражу, проживал в съёмной квартире неподалёку от места преступления. На данный момент мужчина задержан.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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