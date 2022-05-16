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Фабрика в Башкирии, которую Хабиров просил увеличить зарплату, перестала ее платить

16 мая 08:23
Фото: Сайт главы РБ
«Ишимбайский трикотаж» не рассчитался с работниками в марте, сообщила прокуратура Башкирии.

Всего предприятие задолжало 155 сотрудникам 2 млн рублей. Надзорное ведомство подтвердило нарушение прав работников. В отношении руководителя компании возбудили дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в срок заработной платы). После этого деньги швеям выдали.

Примечательно, что в ноябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров предупреждал руководство предприятия о необходимости «нормальной зарплаты». Глава региона отмечал, что инвесторы, открывающие новые производства в особой экономической зоне «Алга», готовы платить больше, поэтому сотрудники будут выбирать лучшие условия.

ООО «Ишимбайский трикотаж» было создано на базе местной трикотажной фабрики. Предприятие выпускает взрослую и детскую одежду и белье.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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