Фабрика в Башкирии, которую Хабиров просил увеличить зарплату, перестала ее платить

Примечательно, что в ноябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров предупреждал руководство предприятия о необходимости «нормальной зарплаты». Глава региона отмечал, что инвесторы, открывающие новые производства в особой экономической зоне «Алга», готовы платить больше, поэтому сотрудники будут выбирать лучшие условия.