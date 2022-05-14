В Башкирии в течение нескольких дней будет перекрыта трасса М-5

В республике в период с 16 по 21 мая будут действовать ограничения на движение на одном из участков трассы М-5. От этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Башкирии.
Как сообщают в ведомстве, причиной для ввода ограничений стали запланированные ранее на этот период ремонтные работы на путепроводе. Сами же ограничения продлятся в период с 16 по 21 мая на участке дороги 1311+000 с 5:00 до 5:30 и с 6:00 до 6:30.
Отмечается при этом, что данное ограниченное распространяется на все виды транспорта. При этом для автомобилей, чья масса не превышает 3,5 тонн, сделают объезд.